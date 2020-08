Perspektiven für die Gesellschaft

Die Coronakrise hat dem Homeoffice einen sagenhaften Schub verliehen. Das Modell dürfte die Arbeitswelt in Deutschland dauerhaft verändern – aber auch den Immobilienmarkt? Wirtschaftswissenschaftler halten das in bestimmten Regionen für gut vorstellbar. Und in der Tat: Wer den Arbeitsweg bei seiner Wohnungssuche zum weniger wichtigen Kriterium herabstufen kann, für den wird eine Immobilie am Rand einer Metropole oder sogar im umliegenden ländlichen Raum attraktiver. Das eröffnet nicht nur persönlich, sondern auch gesellschaftlich völlig neue Perspektiven.

Dorfgemeinschaften, die veröden, oder ganze Landstriche, die aussterben, könnten von Menschen profitieren, die ihren Lebensmittelpunkt nicht in den Städten suchen. So würden Gemeinden – zumindest in einem gewissen Umkreis von Metropolen – womöglich wieder attraktiv, für Ärzte, Dienstleister oder Kulturschaffende. Allerdings genügt dafür nicht ein heimisches Arbeitszimmer mit Blick auf grasende Kühe. Es braucht vor allem eine verlässliche digitale Infrastruktur und eine leistungsfähige Verkehrsanbindung an den ÖPNV. In der Bundesregierung ist ein Minister – Andreas Scheuer – sogar für beides zuständig. Jemand sollte den CSU-Politiker vielleicht darauf aufmerksam machen, dass das künftige Zusammenfallen von Arbeitsplatz und Wohnort eines der großen Zukunftsthemen dieses Landes sein könnte. Man mag sich kaum vorstellen, was alles möglich wäre, wenn Scheuer diese Frage mit dem gleichen Eifer angehen würde wie die Autobahnmaut.

