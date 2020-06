Pflicht zu Leistung

Von der Vorstellung einer Deutschen Bahn als Weltkonzern hat die Republik schon mit dem abgesagten Börsengang vor mehr als zehn Jahren Abschied genommen. Die erhofften Milliarden aus der Privatisierung gab es nicht. Heute lässt sich feststellen, dass dies ein Glücksfall war. Ein rein auf Profit ausgerichtetes Privatunternehmen würde vermutlich ein deutlich schlechteres Angebot vorhalten als der Staatskonzern.

Doch erst jetzt setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Verkehr auf der Schiene unter dem Strich zwar viel kostet – und dafür auch viel leisten kann. Einen Vorgeschmack bietet die Ankündigung von Verkehrsminister Andreas Scheuer, dass zwischen Berlin und Hamburg im kommenden Winter alle halbe Stunde ein ICE verkehrt. Das ist der Anfang zum Deutschland-Takt, mit dem im Verlauf dieses Jahrzehnts zwischen den Metropolen halbstündlich, kleinere Städte stündlich miteinander verbunden werden. Was dafür getan werden muss, wollen Scheuer und die Branche konkretisieren und einen „Schienenpakt“ vorstellen. Die in Sachen Bahn immer aktivere Politik muss darauf achten, dass es mehr Wettbewerb auf der Schiene gibt. Kleinere Bahnunternehmen dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Diese Gefahr besteht, wenn sich der Ausbau der Infrastruktur vor allem an den Interessen des Bahnkonzerns orientiert.

Die Abkehr von der Gewinnmaximierung bedeutet beileibe nicht, dass die Bahn nicht wirtschaftlich arbeiten muss. Im Vordergrund muss jedoch eine gute Leistung für die Kunden stehen. Da hat sich schon viel getan. Es wäre nur konsequent, wenn dieses Ziel auch in der Satzung des Unternehmens festgeschrieben – und die Vergütung der Manager stärker an den diesbezüglichen Erfolg gekoppelt wird.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.06.2020