Ein einfaches oben und unten gibt es in der Arbeitswelt längst nicht mehr. Dazwischen liegen viele Grautöne. Gut bezahlte Facharbeiter gehören längst zu den 20 Prozent der Bestverdiener. Auf der anderen Seite verdient jeder vierte Beschäftigte einen Lohn am Rande der Armutsgrenze. Entsprechend unterschiedlich müssen künftig auch die Instrumente aussehen, die gegen Krisensymptome helfen. Eines hat IG-Metall-Chef Jörg Hofmann mit der Vier-Tage-Woche bei teilweisen Lohnausgleich vorgeschlagen.

Für die Metall- und Elektroindustrie erscheint dies als plausibler Schritt, um einerseits qualifizierte Jobs zu erhalten, andererseits den Veränderungen zu begegnen – insbesondere in der Autoindustrie. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer haben etwas davon. Die Unternehmen kommen um einen Stellenabbau herum. Sie binden womöglich bald wieder benötigte Fachkräfte. Die Beschäftigten sichern ihre Arbeitsplätze und gewinnen an Lebensqualität. Die industrielle Vorzeigebranche mit der dominanten Autoindustrie kann sich so einen Luxus vermutlich nicht überall, jedoch auf breiter Front leisten.

Auf andere Sparten lässt sich dieses Modell allerdings nicht übertragen. Nur wenige Wirtschaftszweige stehen gut genug da. Insbesondere für Branchen mit geringem Lohnniveau müssen sich die Tarifparteien andere Lösungen einfallen lassen. Weitere Einkommenskürzungen vertragen die Beschäftigten dort nicht. Auch für sie kann es Lösungen geben. Sie liegen auch schon auf dem Tisch. Vier plus eins könnte ein mögliches Motto lauten: Den überwiegenden Teil der Woche arbeiten die Beschäftigten normal, am letzten Tag gibt es eine staatlich geförderte Fortbildung. Für kreative Ideen ist noch jede Menge Platz. Zum Glück mangelte es den Sozialpartnern in Deutschland noch nie an guten Ideen, wie zuletzt das Beispiel des Exportschlagers Kurzarbeit zeigte.

