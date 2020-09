Pluspunkt für die Neckarstadt

Es ist ein mutiges Projekt, welches das Mannheimer Immobilienunternehmen Hildebrandt & Hees ausgerechnet in dieser Zeit und ausgerechnet im Industriegebiet am Rande der Neckarstadt-West plant. Schließlich bringt die Corona-Krise gerade viel Unsicherheit mit sich – auch für den Gewerbeimmobilienmarkt. Die Branche blieb zwar, verglichen mit anderen, bislang von Totaleinbrüchen eher verschont. Ob das aber so bleiben wird, kann derzeit keiner sagen. Sollte sich die Arbeitswelt tatsächlich durch Corona nachhaltig verändern, könnte das den Markt beeinflussen – wenn etwa künftig mehr Menschen von zu Hause arbeiten.

In jeden Fall ist dem „Stromwerk“ Erfolg zu wünschen. Das Umfeld dort an der Industriestraße braucht dringend eine Aufwertung. Seit Jahren beschweren sich dort ansässige Firmen über das insgesamt eher unattraktive Erscheinungsbild. Ein schönes, offenes Gelände mit großem Campus und vielen Leuten könnte das ändern und würde die ganze Gegend sicher beleben. Nach der Ansiedlung des Stadtarchivs wäre das jedenfalls ein weiterer Pluspunkt in Sachen Stadtteilentwicklung. Zum Zentrum im Alten Volksbad kämen zudem weitere Arbeitsplätze für Kreative in die Neckarstadt-West.

Bei der Entwicklung ist zudem die Stadt gefragt. Sie müsste beispielsweise den hässlichen DB-Halt an der Fardelystraße ansehnlicher gestalten oder endlich einen legalen Ruheplatz für dort zahlreich parkende Lkw ausweisen.

