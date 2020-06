Poker zur Unzeit

Wenn die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in den vergangenen Jahren ihre Fernsehrechte ausschrieb, standen den Verantwortlichen stets die Dollar-Zeichen in den Augen. Denn natürlich sollte, konnte und musste am Ende der Verhandlungen immer eines rauskommen: Eine Steigerung der Einnahmen, die dann ja auch erzielt wurde.

Ist das verwerflich? Nein. Angebot und Nachfrage bestimmen seit jeher den Wert eines Produkts – und machen wir uns nichts vor: Ohne Corona-Krise hätte sich die Preisspirale noch weiter nach oben gedreht. Doch mit der Pandemie hat sich alles geändert, was für die DFL ganz konkret bedeutet: Es gibt kaum einen schlechteren Zeitpunkt als den jetzigen, um in einen Poker um TV-Rechte einzusteigen.

Das hat zunächst einmal weniger mit dem angekratzten Image der Bundesliga zu tun, die sich ja wirklich über all die Kritik in der Corona-Zwangspause wunderte, was ihren Status als entrückte Parallelwelt nur noch einmal unterstrich. Denn natürlich ist es bedenklich, wenn ein paar Wochen Krise angesichts der seit Jahren sprudelnden Milliarden-Einnahmen reichen, um einen nicht unerheblichen Teil der Profi-Fußball-Branche an den Rande des wirtschaftlichen Abgrunds zu befördern.

Wer kann sich das leisten?

Deutlich mehr als ihr eigener Ruf macht der Bundesliga in den anstehenden Verhandlungen aber die finanzielle Situation ihrer potenziellen Partner zu schaffen. Denn: Wer kann sich diesen teuren Fußball-Zirkus überhaupt noch leisten? Sky und DAZN leiden unter der Krise. Es ist schwer vorstellbar, dass beide noch ein ähnliches Angebot abgeben können und wollen wie noch vor ein paar Monaten. Zumal ja eine erneute Zwangspause aufgrund einer zweiten Corona-Welle in den Verhandlungen berücksichtigt werden muss – und zwar preismindernd.

Es könnte daher sein, dass ein weiterer Anbieter verhältnismäßig „günstig“ zum Zug kommt. Das nötige Geld für TV-Rechte hat er auf jeden Fall: Amazon. Die Umsatzzahlen des Unternehmens steigen konsequent – und nicht rein zufällig drängt der Internet-Riese gerade vehement auf den deutschen Markt. Seit ein paar Wochen können Millionen von Prime-Kunden bestimmte Einzelspiele schon problemlos und ohne Aufpreis bei Amazon schauen. Ein Anfang ist also längst gemacht – und mit großer Wahrscheinlichkeit wird es dabei keinesfalls bleiben. Denn nicht umsonst sicherte sich der Mega-Konzern zuletzt schon Rechte für die Premier League und die Champions League. Die Bundesliga passt da perfekt in die Angebotspalette – und die DFL wiederum hätte mit Amazon einen stabilen Partner.

Völlig unabhängig von der künftigen TV-Konstellation sollten sich die deutschen Clubs aber wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen, wie sie eine erneute, teils existenzbedrohende Krise wie während der Corona-Zwangspause verhindern. An die Gehälter, Honorare und Ablösesummen hat man sich gewöhnt. Das Verständnis wird allerdings ausbleiben, wenn aus dieser Krise überhaupt nichts gelernt wurde.

