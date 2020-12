Politik der Ehrlichkeit

Da mussten die Zahlen der Neuinfektionen und Toten erst dramatisch steigen, damit Bund und Länder den gemeinschaftlichen Mut zur Konsequenz fassen konnten. Deutschland fährt nun herunter, vielleicht bis zum 10. Januar, vielleicht länger. Die Politik, das zeigen alle bisherigen Umfragen, wird auch für diesen Schritt eine gesellschaftliche Mehrheit hinter sich wissen. Nicht, weil die Verantwortungsträger zuletzt durch Besonnenheit überzeugt hätten, sondern weil die meisten Menschen klug genug sind, richtig und falsch zu unterscheiden.

Warum aber gelingt es keinem der 16 Regierungschefs und der Kanzlerin, in Anbetracht dieser dramatischen Kehrtwende Fehler einzugestehen? Erinnert sei an das Chaos vor drei Wochen bei der Frage bundesweit vorzeitiger Schulschließungen. Erst ja, dann nein, dann jein. Erinnert sei auch an den sogenannten Teil-Lockdown, der vor allem Kultur und Gastronomie traf und gesellschaftliche Verletzungen erzeugte. Der Misserfolg ist durch die katastrophalen Corona-Zahlen belegt. Nur wer hat da eigentlich versagt? Wer traut sich zu sagen: Wir haben es versucht, aber wir lagen daneben? Am Sonntag saß neben der Kanzlerin der Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller. Nachdem Angela Merkel die Beschlüsse erklärt hatte, sagte Müller mit Blick auf die vergangenen Monate, dass alle Bundesländer stets schnell und entschlossen gehandelt hätten. Er redete so, als gäbe es keine zweite Welle, keine Krise in den Kliniken, nicht hunderte Corona-Tote täglich, schlicht kein Scheitern. Er redete so, als habe er mehr Angst vor seinen Mitbürgern als vor dem Virus. Andere politische Entscheidungsträger tun es leider genauso.

Die kommenden Wochen werden hart genug für jeden einzelnen – finanziell, beruflich, psychisch, familiär. Handeln wir jetzt richtig? Das weiß niemand. Die Bürgerinnen und Bürger wollen dennoch weiter vertrauen können. Aber einer Politik, die auch den Irrtum kennt und benennt.

