Populismus

Die Lohnfindung ist Sache der Tarifparteien. Über Jahrzehnte hinweg war dieser Grundsatz wie in Stein gemeißelt. Spätestens seit der „Agenda 2010“ hat sich das aber geändert. Denn durch die Schröderschen Arbeitsmarkt- und Sozialgesetze wurden auch Jobs mit einer nur noch sehr geringen Bezahlung zumutbar. Nun machen sich die Gewerkschaften für eine satte Anhebung des Mindestlohns stark. Das klingt konsequent, ist aber auch ein Ausdruck ihrer strukturellen Schwäche. Auf jeden Fall schüren sie überzogene Erwartungen.

Zum 1. Januar steigt der Mindestlohn um 35 Cent auf 9,19 Euro. Das ist eine Anhebung um fast vier Prozent. Beschlossen haben das auch die Gewerkschaften. In der unabhängigen Mindestlohnkommission sitzen sie mit den Vertretern der Arbeitgeber an einem Tisch. Sinne und Zweck dieser Veranstaltung sind keine wohlfeilen Forderungen. Vielmehr soll das Gremium für eine Balance zwischen den Interessen der Arbeitnehmer und der Notwendigkeit, Jobs nicht zu gefährden, sorgen.

In der Praxis liegt dem jeweils aktuellen Mindestlohnniveau die Entwicklung der Tariflöhne zugrunde. Das ist gut so, denn damit wird politischen Begehrlichkeiten ein Riegel vorgeschoben. Doch selbst Regierungspolitiker scheint das immer weniger zu kümmern. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte sich schon vor Monaten für einen Mindestlohn von zwölf Euro ausgesprochen. Sein Parteifreund, Arbeitsminister Hubertus Heil, denkt mittlerweile genauso und der Deutsche Gewerkschaftsbund erst recht. Doch einen „armutsfesten“ Mindestlohn, wie ihn der DGB fordert, wird es wohl kaum jemals geben.

Es sei denn, man nähme einen spürbaren Verlust an Arbeitsplätzen in Kauf. Experten haben ausgerechnet, dass ein Vollzeitarbeiter bereits heute wenigstens 12,63 Euro pro Stunde verdienen müsste, um eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu bekommen. Der Mindestlohn aber stellt die absolute Lohnuntergrenze dar. Er ist nicht dazu gedacht, sich ein Arbeitsleben lang darin einzurichten. Für Hartz IV gilt das genauso. Letztlich stellt der Mindestlohn nur eine Krücke gegen die schwindende Tarifbindung in den Betrieben dar. Das gewerkschaftliche und politische Augenmerk darf sich an dieser Stelle nicht in einem populistischen Überbietungswettbewerb erschöpfen. Im Mittelpunkt muss vielmehr die Stärkung der Tarifbindung stehen.

Freitag, 28.12.2018