Potenziale heben

Die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss ist zuletzt wieder gestiegen und liegt bei rund sechs Prozent, bei Ausländern ist sie sogar mehr als doppelt so hoch. Auch jeder vierte Auszubildende schmeißt vorzeitig hin. Viele fangen dann irgendwann irgendwo an zu arbeiten, vielleicht in einem Beruf, den sie ursprünglich auch machen wollten, aber eben als Ungelernte. Eine reiche Industrienation wie Deutschland dürfte sich eine solche Verschwendung von Potenzial nicht leisten. Mit Blick auf den sich verschärfenden Fachkräftemangel, den jedes zweite Unternehmen inzwischen als größte Gefahr für die Geschäftsentwicklung sieht, kann es sich das auch gar nicht leisten.

Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die Anwerbung von gut ausgebildeten Arbeitskräften aus dem Ausland, auch Nicht-EU-Staaten, vereinfachen soll, ist dabei ein Weg. Ein anderer ist dafür zu sorgen, dass die bereits vorhandenen Ressourcen gehoben werden. Dazu zählen die formal Ungelernten, die aber in der praktischen Arbeit gar nicht so ungelernt, sondern nach vielen Jahren in ihren Jobs mit Erfahrung und Wissen ausgestattet sind. Ihnen fehlt Anerkennung und ein anerkannter Nachweis ihrer beruflichen Fähigkeiten. Auf dem Arbeitsmarkt haben sie es meist schwer, und umgekehrt ist es schwer für Arbeitgeber, diese Potenziale zu erkennen und einzusetzen. Das vorhandene Know-how abzuprüfen und mittels Zertifikat zu bestätigen, ist eine einfache und praxisorientierte Lösung.

Nichts spräche dagegen, das zunächst auf drei Jahre befristete Projekt zum Standard in Deutschland zu machen.

