Präsident nur notgedrungen

Der Rechtsweg kann auch mal ein Holzweg sein. Angenommen, das Landgericht hätte die Wahl von Bernd Beetz für unrechtmäßig erklärt. Dann wäre der SV Waldhof, wie angekündigt, in die nächste Instanz gegangen. Bis zu deren Entscheidung gäbe es längst ein neues Präsidium, die turnusgemäßen Wahlen sind wieder im November. Vor allem: So oder so dürfte sich kaum jemand anders für die Vereinsspitze finden. Auch Beetz hat das Amt ja eher unfreiwillig mangels Alternativen übernommen.

Natürlich ist es nicht optimal, wenn der Mäzen zugleich der Präsident ist. Und sich sehr viel mehr für den (wenn auch äußerst beachtlichen) Erfolg der Profifußballer interessiert, als ihn alle anderen Belange dieses stolzen Traditionsvereins kümmern.

Hier kann der Kläger vor dem Landgericht nun immerhin einen Teilerfolg verbuchen. Die Vereinsspitze musste im geschlossenen Vergleich offiziell Unregelmäßigkeiten bei der Beetz-Wahl einräumen und versichern, sich bei künftigen Mitgliederversammlungen an die Regeln zu halten. Aber was ist, wenn nicht? Zuletzt wurde kein schriftlicher Geschäftsbericht vorgelegt, obwohl den die Statuten verlangen. Auch da hätten nachträgliche Klagen wenig bewirkt.

Dieser Grundkonflikt gehört nicht in den Gerichtssaal, man sollte ihn auf Vereinsebene entschärfen. Falls es Beetz mal wieder mit den Regeln nicht so genau nimmt, braucht es Männer (gerne auch Frauen) in seiner Umgebung, die ihn auf Verstöße hinweisen. Wem der SVW am Herzen liegt, der kann sich da durchaus einbringen – im Präsidium oder im Aufsichtsrat ist ja der eine andere Stuhl noch frei.

