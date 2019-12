Da bahnt sich offenbar eine neue Überraschung in Sachen Datenschutz an. Denn der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs hat den europäischen Datenschutzbehörden, aber auch den vielen Internet-Nutzern die Augen geöffnet. Was hat die EU in den vergangenen Jahren nicht alles versucht, um ihren Bürgern mehr Sicherheit beim Surfen zu geben? Die neue Datenschutz-Grundverordnung wurde installiert und für die Geschäftsbeziehungen zwischen den Verbrauchern in der EU und Online-Konzernen aus Drittstaaten wie den USA wurde eine Sammlung von Standardklauseln erlassen, die man einfach nur übernehmen müsste.

Darin geht es um die Rechtssicherheit, jederzeit erfahren zu können, was mit den persönlichen Daten passiert, die man bei Facebook und Co. abgegeben hat. Aber erst jetzt stellt man auf hartnäckiges Drängen eines österreichischen Aktivisten fest: Zumindest Facebook schummelt sich an den europäischen Auflagen vorbei. Durch eigene Datenschtuz-Klauseln werden die Standards der EU unterlaufen. Kein Drittstaat hat das Recht, private Nutzerdaten von europäischen Bürgern zu exportieren und dann nach eigenem Recht und Gusto auszuwerten. Der Europäische Gerichtshof kann in seinem Urteil eigentlich nur der bisherigen Linie treu bleiben und deswegen die jetzt aufgedeckte Praxis verbieten. Für die großen Internet-Konzerne wäre dies eine ziemlich deftige Blamage.

