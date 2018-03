Anzeige

In den freien westlichen Gesellschaften ist das natürlich anders. Es gehört zum Wesen der modernen Demokratie, dass sie nah am Bürger sein muss – auch im Netz. Dies funktioniert aber nicht ohne Risiko. Jedes Amt muss sich wappnen, weil Hacker sonst in die Lücken stoßen und sensible Daten stehlen können.

Das hohe Gut der Freiheit birgt also auch eine Gefahr, wenn der Staat selbst schutzlos gegen Angriffe ist. Der Krieg im Internet hat längst begonnen. Die Staaten rüsten ihre Cyber-Armeen auf. Es wäre deshalb bedenklich, falls die deutschen Behörden in ihrem Sicherheitsnetz wirklich bewusst Einfallstore offen lassen, damit sie die Angreifer zurückverfolgen können. Die geplante Strategie, dass Beamte selbst die Hacker hacken sollen, wenn sie diesen die Gelegenheit zur Attacke geben, könnte auch nach hinten losgehen.

Die Sicherheit muss auch in der freien Welt gewährleistet werden. Deshalb ist es abenteuerlich, dass ausgerechnet der Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, 2017 elektronische Wahlen forderte und meinte, die Manipulationsgefahr wäre gering. Die Esten stimmen zwar schon online ab, weil es bequem ist. Aber Moskau interessiert sich nicht für Wahlen im Baltikum. Für die in Deutschland schon. Und viele Trolle sprechen eben russisch.

