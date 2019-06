Preise müssen rauf

Der Wettbewerb am Himmel ist gnadenlos. Das mag Verbraucher freuen, die für 20 Euro nach Mallorca fliegen oder zum Shoppen nach Rom. Und damit weniger zahlen als für das Taxi zum Flughafen und das Parken am Airport. Auf Dauer sind solche Dumping-Flugpreise schädlich – für die Airlines, aber auch für das Klima. Ein Ticket nach Mallorca für 20 Euro kann sich für keine Fluggesellschaft rechnen und ist nur möglich, weil andere und vor allem Langstrecken-Flüge teuer verkauft und die Billig-Tickets dadurch subventioniert werden.

Erstaunlich bleibt, wie viele Airlines sich in Europa solche Strategien erlauben können. Immer noch gibt es viel zu viele Gesellschaften in Europa, die – offenbar ohne auf ihre Finanzen zu schauen – um Marktanteile ringen. Zwar sind in den letzten Jahren einige Airlines, nicht nur Air Berlin, in die Pleite gerutscht. Aber eine wirkliche Bereinigung hat nicht stattgefunden.

Gleichwohl wird es auch für etablierte Billigflieger schwieriger, wie die Entwicklungen bei Ryanair oder EasyJet und jetzt auch bei Lufthansa mit ihrem Ableger Eurowings verdeutlichen. Dort wird das Erreichen der Gewinnschwelle immer weiter nach hinten geschoben.

Solange Fusionen (und Pleiten) nicht für eine Konsolidierung sorgen, wird sich nichts ändern. Allerdings könnten schon heute überlastete Flughäfen und die Knappheit bei Fluglotsen die Entwicklung bremsen. Und die Einführung einer Kerosinsteuer. Flugtickets sind im Gegensatz zu Bahntickets immer noch von der Mehrwertsteuer befreit.

