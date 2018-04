Preise noch immer zu hoch

Anzeige

Leistungskürzungen hier, Zuzahlungen dort. Zugegeben, wer als chronisch Kranker regelmäßig in die Apotheke muss, dürfte sich kaum freuen, wenn für eines seiner notwendigen Medikamente auf einmal eine Zuzahlung fällig wird. Dennoch gilt in diesem Fall wie so oft im Leben: Die Suppe wird nicht so heiß gelöffelt, wie sie gekocht wird.

Die Deckelung der Kostenübernahme durch die Krankenkassen dient zum einen dazu, direkt Geld zu sparen. Zum anderen – und das ist noch viel wichtiger – zwingt sie Pharmaunternehmen, ihre noch immer überzogenen Preise zu senken. Europaweite Arzneimittel-Vergleiche zeigen, dass die Kosten für Medikamente hierzulande deutlich über dem Durchschnitt liegen. Das ist der eigentliche Skandal.

Mit den neuen Festbeträgen werden Patienten in Form von Zuzahlungen zwar zunächst zur Kasse gebeten. Langfristig aber wird die Preissteigerung zumindest verlangsamt. So hat sich gezeigt, dass viele Hersteller ihre Produkte aufgrund der Deckelung günstiger anbieten. Patienten können übrigens selbst dazu beitragen, den Druck auf Pharmafirmen zu erhöhen: indem sie auf ein zuzahlungsbefreites Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff umsteigen. Denn das gibt es häufiger als viele vermuten.