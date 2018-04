Anzeige

Aus öffentlichen Gebäuden wurden Zigaretten bereits verbannt, private Bereiche aber waren bislang ausgenommen. Ist das richtig so?

Kontra

Die persönliche Freiheit endet da, wo die Rechte anderer eingeschränkt werden. Und wer in Gegenwart von Kindern raucht, riskiert deren Gesundheit, im engen Auto in besonderem Maße. Wenn Erwachsene das nicht einsehen und nicht in der Lage sind, verantwortungsbewusst zu handeln, sind Verbote und Strafen leider unumgänglich. Zum Schutz der Kinder. Das ist bei krebserregendem Qualm nicht anders als bei Schlägen. Zum Glück ist es keinem Erwachsenen selbst überlassen, ob er sein Kind schädigt. Denn das ist keine Privatsache.

An vielen öffentlichen Orten ist das Rauchen inzwischen zu Recht verboten. Warum aber sollten gerade die Kleinen, die durch Tabakrauch besonders gefährdet sind, nur im öffentlichen Raum geschützt sein, nicht im privaten? Das ergibt keinen Sinn. Naheliegender wäre es, das Rauchen in Gegenwart von Kindern ganz zu verbieten. (Von unserem Redaktionsmitglied Barbara Klauß)