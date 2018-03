Problem ernst nehmen

Anzeige

Die Arbeitslosigkeit ist auf einem Tiefststand, die Zahl der Beschäftigten auf einem Rekordhoch. Besser geht es kaum. Und trotzdem sinkt die Zahl der überschuldeten Menschen in Mannheim nicht, im Gegenteil. Besonders deutlich ist der Anstieg dabei bei Menschen über 70 Jahre. Das muss ein Alarmsignal sein.

Denn gute Wirtschaftsdaten reichen nicht – zu viele Menschen profitieren nicht davon. Natürlich gibt es für Überschuldung jede Menge verschiedene Ursachen, und natürlich gehört in vielen Fällen auch eigenes Verschulden dazu. Es gibt aber eben auch andere Fälle, solche, in denen vieles schief läuft, wo eine schlechte Ausbildung zu schlecht bezahlten Jobs führt, woraus eine niedrige Rente resultiert. Wenn dann Unvorhergesehenes passiert, geraten offenbar immer mehr Menschen in finanziell ausweglose Situationen.

Ein Allheilmittel dagegen gibt es nicht. So vielfältig die Ursachen für Überschuldung sind, so vielfältig müssen die Lösungen sein. Beratungsangebote und Aufklärung zum Umgang mit Geld schon in Schulen gehören dazu, maßgeblich aber auch ein Lohnniveau, das den Menschen ein Auskommen erlaubt – auch im Alter. Und eine Rente, für die das gleiche gilt. Vertrauen auf eine gute Konjunktur – das zeigt sich derzeit – reicht leider nicht.