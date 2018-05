Problematische Vorgabe

Anzeige

Es macht durchaus Sinn, dass es in Mannheim neben einem zentral gelegenen Polizeipräsidium auch Reviere und – als kleinere Einheiten – Polizeiposten gibt. Nicht nur, weil so die Einsatzwege kürzer sind. Auch weil die Beamten vor Ort die Gegebenheiten in „ihren“ Stadtteilen besser kennen, inklusive des Kriminalitätsbildes. Dieses ist – das zeigt nicht erst die Feinauswertung der jüngsten Statistik – in den einzelnen Stadtteilen mitunter sehr unterschiedlich.

In den Revieren und in der Zentrale werden sich die Experten die Statistik genau anschauen und entscheiden, mit welchen Mitteln sie Zuwächse bei einzelnen Delikten eindämmen können. Dass die Polizei wie berichtet schon jetzt sparen muss, um am Ende des Jahres ihr Sachkostenbudget nicht zu überziehen, ist da ziemlich problematisch. Sie muss unabhängig von Sparzwängen entscheiden können, welche Maßnahmen richtig sind. Sicher, jede Behörde hat sich an einen Etat zu halten. Aber die Landesregierung in Stuttgart sollte schon noch einmal kritisch prüfen, ob das Budget der Mannheimer Polizei ihren vielen Herausforderungen wirklich entspricht.