Es ist dem Druck von außen zu verdanken, dass die Geschlossenheit der Europäer derart perfekt gelang. Der Nervengas-Anschlag in Salisbury, der verschobene Handelskrieg mit den USA – angesichts dieser Herausforderungen verblassten die aktuellen Themen weitgehend.

Mehr noch: Diese Bedrohungen machten es möglich, latente Konflikte und Probleme zu übertünchen. Der meistgehörte Satz dieses Gipfels lautete „Darüber reden wir im Juni“. So blieben auch die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich über den Ausbau der Währungsunion unter der Decke. Berlin fürchtet durch Emmanuel Macrons Vorschläge aus Frankreich den Einstieg in eine Transferunion, bei der die Bundesrepublik für die Schulden und Schwächen der anderen einstehen müsste. Frankreich wiederum will die Euro-Zone anschieben, weil man sich davon mehr Impulse für den eigenen nationalen Markt verspricht – und hofft dabei auf ein entsprechendes Engagement des wirtschaftsstarken deutschen Partners.

Noch ist nicht erkennbar, wie weit Merkel zu gehen bereit ist und wie stark sich Macron bremsen lässt, um am Ende den viel beschworenen deutsch-französischen Motor für die anderen mitreißend auf Touren zu bringen. Doch jetzt zählte erst einmal, dass nichts so sehr vereint wie der Druck von außen.