Produkt der Pandemie

Große Qualität, viel Dramatik, jede Menge Spannung. Das aufsehenerregende Final-Turnier der Champions League bot auf dem Platz alles, was den Fußball außergewöhnlich macht. Allein die vier Viertelfinals hatten es in sich. Die überwältigende Bayern-Gala beim 8:2 über Barcelona, das sensationelle Aus von Manchester City gegen Lyon, der kaum noch für möglich gehaltene Pariser Zitter-Sieg in der Nachspielzeit über Bergamo und die unerwartet reife Leipziger Leistung im Duell mit Atlético Madrids Trainer-Schlitzohr Diego Simeone. Keine Frage: Ohne diesen Modus, ohne den Verzicht auf Rückspiele wäre dieses Spektakel nicht möglich gewesen.

Die Rufe nach einer Neuauflage des Formats werden deshalb lauter. Sogar UEFA-Boss Aleksander Ceferin ist – zumindest momentan – offen gegenüber entsprechenden Gedankengängen. Aber was soll der Slowene auch anderes sagen, wenn gerade alle so über das Lissabonner Turnier schwärmen?

Eine Ausnahme

Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass alles beim Alten bleibt. Denn das, was da gerade in Portugal zu Ende ging, war ja keinesfalls die grandiose Premiere einer seit langer Zeit geplanten Europapokal-Revolution, sondern ein aus der Not geborenes Pandemie-Produkt, ein auf rein wirtschaftlichem Kalkül basierendes Turnier, um wenigstens noch ein paar Millionen Euro aus dem Wettbewerb zu retten. Weniger Geld – weil weniger Partien – verdienten trotzdem alle. Die UEFA, die Clubs. Und nun sollen alle künftig freiwillig auf Rückspiele und somit Millioneneinnahmen verzichten, damit es spannend und sportlich reizvoller zugeht? Wer das glaubt, hat den Fußball-Kapitalismus keinesfalls verstanden und muss nicht nur ein gnadenloser Romantiker, sondern ebenso hemmungslos naiv sein.

Kurzum: Dieses Turnier wird eine einmalige Sache bleiben, auch wenn sportlich gesehen alles für eine weitere Auflage spricht. Zumal die Attraktivität längst nicht ausgereizt ist. Man stelle sich nur vor, all die packenden K.o.-Duelle würden vor Fans ausgetragen. Was die Anziehungskraft und die Magie angeht, könnte da sogar eine WM nur noch schwer mithalten.

Fehlende Faszination

In Lissabon blieben wie schon zuvor in der Bundesliga die Ränge wegen der Corona-Krise leer. Es gibt momentan keine andere Möglichkeit, doch langfristig gesehen könnte das zu Schwierigkeiten führen. Denn selbst wenn Geisterspiele und TV-Übertragungen reichen, um die Finanzen der Clubs zu retten, so geht ohne Fans im Stadion dann doch die Faszination des Spiels verloren. Oder anders ausgedrückt: Der Fußball wird gerade in seiner keimfreien Ausgabe künstlich am Leben gehalten, Stück für Stück schwindet allerdings die Energie aus und das Interesse an diesem Sport, der ja nur ein Phänomen ist, weil die Menschen seit jeher in Massen ins Stadion strömen.

Insofern fehlt dieser eindrucksvollen Erfolgsgeschichte gerade ihre Basis – und das ist deutlich mehr als nur ein notwendiges Übel. Es ist ein Problem. Und zwar ein gewaltiges.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020