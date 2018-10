Produkt vieler Fehler

Man kann den Brasilianern nicht vorwerfen, sie wüssten nicht, wen sie da gewählt haben. Rechtspopulist Jair Bolsonaro ist ab jetzt der mächtigste Mann Südamerikas. Diese Wahl wird Brasilien verändern. Im schlimmsten Fall – wie es seine schärfsten Gegner befürchten – droht dem größten Land Lateinamerikas ein Rückfall in eine Militärdiktatur.

Bolsonaro schwor zu Gott, dass seine Regierung die Verfassung, die Demokratie und die Freiheit verteidigen werde. Die internationale Staatengemeinschaft sollte ihn daran erinnern, sollte es doch ganz anders kommen. Immerhin kündigte er im Wahlkampf auch an, ein Präsident aller Brasilianer – ganz gleich welcher Hautfarbe, religiöser und sexueller Orientierung sein zu wollen. Das sind neue Töne, so ungewohnt, dass es schwerfällt, jemandem zu glauben, der jahrelang das Gegenteil erzählt hat. Ein größerer Teil der brasilianischen Wähler setzt aber ganz offenbar große Hoffnungen in den Rechtspopulisten, der aus der tiefen Vertrauenskrise der brasilianischen Politik emporgestiegen ist wie Phönix aus der Asche.

Weil die etablierten Parteien tief in einen gigantischen Korruptionsskandal rund um die Konzerne Petrobras und Odebrecht verstrickt sind, haben sich die Brasilianer für einen radikalen Bruch mit der bisher dominierenden Klasse entschieden. Hinzu kommt eine veritable Wirtschaftskrise.

Ein Land, das in einer täglichen Tragödie von Kriminalität und Gewalt versinkt, die jedes Jahr Zehntausende Tote fordert und trotzdem lieber Milliarden in Mega-Events wie Fußball-Weltmeisterschaft und Olympia statt in Bildung und Sicherheit investiert, darf sich nicht wundern, wenn eine zutiefst verängstigte und wütende Bevölkerung den Rettungsanker wirft. Ein Politikertyp wie Bolsonaro fällt nicht vom Himmel, er ist das Produkt einer langen Fehlentwicklung.

