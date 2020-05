Produktion hier stärken!

Zumindest ein Gutes hat die Pandemie: Sie deckt erbarmungslos die Schwächen des Gesundheitssystems auf. In diesen Tagen besonders problematisch: die Abhängigkeit vom Ausland, was Medikamente und Pharmaprodukte angeht.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und seine Kollegen in den Bundesländern haben das schmerzhaft erfahren, als sie Schutzkleidung für das Gesundheitspersonal besorgen wollten. Da wurde zugesagte Ware schon mal von den Rollbahnen ausländischer Flughäfen aus kurzfristig ins höher bietende Land verschickt. Nun drohen weitere Engpässe: Die USA würden das gegen Corona vielversprechende Medikament Remdesivir des Herstellers Gilead am liebsten für sich behalten. Auch andere Arzneimittel sind durch den Lockdown in China und Indien knapp. Eine Lehre aus der Krise muss daher lauten: Die Produktion von lebenswichtigen Medikamenten und Medizinprodukten gehört nach Deutschland und Europa.

Davon profitiert nun Roche. Der Schweizer Pharmakonzern mit seinen Werken in Deutschland, auch in Mannheim, ist in Sachen Corona-Forschung ganz vorne mit dabei. Im Eiltempo hat er zu Beginn der Pandemie Tests auf das Virus produziert, nun steht er beim Nachweis von Antikörpern an der Spitze. Sein Medikament Actmera wird in Studien getestet. Für diesen Einsatz und die Stärkung der deutschen Standorte erhält der Pharmakonzern nicht nur Lob, sondern bald auch viel Geld von der Politik.

Das ist zu begrüßen – auch wenn die Produktion hier teurer ist als in Billigländern. Aber was nutzt ein kostenoptimiertes System, wenn es in der Krise kollabiert? Die Apothekerverbände haben das kommen sehen und fordern die Politik seit Jahren zum Umdenken auf. Das hat nun begonnen. Besser spät als nie.

