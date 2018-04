Produktive Provokationen

Anzeige

Manch einer mag sich fragen, warum das Rap-Duo Kollegah/Farid Bang seit Wochen für ihre missratenen Holocaust-Zeilen abgestraft wird und der deutsche Schallplattenpreis Echo seitdem fast wie eine Art Nazi-Orden wirkt. Gleichzeitig bekommt Regisseur Serdar Somuncu durchaus wohlwollende Kritiken, nachdem er schon im Vorfeld seiner Inszenierung von Taboris „Mein Kampf“ in Konstanz mal wieder knallhart die Schmerzgrenze ausgelotet hat. Nun, der Unterschied ist die Stoßrichtung – beziehungsweise das Vorhandensein einer solchen.

Manche Rapper kratzen an den letzten Tabus; nicht zwingend immer mit antisemitischem Vorsatz, sondern aus Selbstzweck. Und natürlich zynischem kommerziellen Kalkül. Somuncu dagegen hat als Schauspieler und Kabarettist eine Karriere daraus gemacht, den Deutschen ihre Vorurteile so hart ins Gesicht zu schlagen, dass die letzten Prozentanteile nationalsozialistischen Gedankenguts seinen Zuschauern vor die Füße fallen. Und so oft intensives, beklommenes Nachdenken anregen.

Dass der selbsternannte „Hassias“ Somuncu dabei oft auch Grenzen überschreitet, nimmt er In Kauf: Wer wutschnaubend aus seinen Kabarettshows flüchtet, dem brüllt er schon mal mit Hitlergruß das Horst-Wessel-Lied hinterher. Um ein noch relativ harmloses Beispiel zu nennen. Aber am Ende stellen sich die Provokationen als produktiv heraus. Deshalb ist Serdar Somuncus Arbeit wichtig.