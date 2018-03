Anzeige

Das Werk ist vollbracht“. Mit diesen biblisch-final anmutenden Worten beendete Horst Seehofer gestern in der Münchner Staatskanzlei seine letzte Pressekonferenz – als bayerischer Ministerpräsident. Während das politische Bayern – selbst die Opposition – Seehofer inzwischen schon spürbar nachtrauert, darf sich Deutschland je nach Standpunkt freuen oder fürchten: Der 68-Jährige übernimmt das riesige Bundesinnenministerium, das durch sein Zutun noch größer geworden ist und deswegen gleich acht Staatssekretäre benötigt.

„Das gab’s noch nie“, wunderte sich Seehofer selbst. Jedenfalls darf er sich in der Runde seiner fünf Beamteten und drei Parlamentarischen Staatssekretäre weiterhin als so etwas wie ein Kabinettschef fühlen. Außerdem bleibt er CSU-Vorsitzender. Das „Noch“ nahm Seehofer in seiner letzten Pressekonferenz gleich wieder erschrocken über sich selbst zurück. Es hätte seinen Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten Markus Söder gefreut, wenn es stehengeblieben wäre.

So aber ist klar: Söder muss weiterhin mit Seehofer rechnen. Niemand weiß bis ins Detail, was zwischen den beiden politischen Alpha-Tieren im Laufe der vergangenen Jahrzehnte alles vorgefallen ist. Es muss aber eine ganze Menge gewesen sein. Letztlich ist der holprige Abgang als Ministerpräsident, den Seehofer seiner Partei, aber auch sich selbst zugefügt hat, dieser tiefen Aversion zuzuschreiben. Bis zuletzt versuchte Seehofer, den „von Ehrgeiz zerfressenen“ Nürnberger zu verhindern. Dabei hat er seinem eigenen Abgang etwas die Würde genommen, die er verdient gehabt hätte. Soll man Seehofer deshalb kritisieren?