Totgesagte leben länger. Christine Lambrecht, die außerhalb ihres Wahlkreises Bergstraße nur wenig von sich reden gemacht hatte, hatte niemand (mehr) auf der Rechnung. Nach dem desaströsen Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl im September 2017 war sie eine der Verliererinnen. Bereits drei Tage nach der Wahl musste sie ihr Amt als Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion an Carsten Schneider abgeben. Obendrein ließ sie im Oktober Thomas Oppermann bei der Wahl zum SPD-Vizepräsidenten des Bundestags den Vortritt – zähneknirschend wie schon 2013, als es um den Fraktionsvorsitz ging.

Dass Lambrecht Anfang 2018 dann zur Parlamentarischen Staatssekretärin im Finanzministerium berufen wurde, roch nach Stelle für eine treue Genossin, die der damaligen Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles immer die Stange gehalten hatte – und es roch nach Abstellgleis.

Fachlich ist Christine Lambrecht als Justizministerin keine schlechte Wahl. Dass sie gemeinsam mit dem späteren Finanzminister Olaf Scholz die Koalitionsverhandlungen mit der Union zu Finanzen und Steuern führte, zeigt, dass sie durchaus zum inneren Führungszirkel der Partei zählt. Oder besser: zählte. Denn erste Wahl für die Nachfolge von Katarina Barley als Ministerin war Lambrecht sicher nicht, sonst wäre die Personalie deutlich früher geklärt gewesen. Schon seit Monaten steht fest, dass die bisherige Justizministerin ins Europäische Parlament wechseln wird. Doch jetzt scheinen dem Interims-Trio an der SPD-Spitze die Alternativen ausgegangen zu sein: Malu Dreyer überrumpelte die Viernheimerin mit dem Jobangebot – jetzt sollte alles ganz schnell gehen, personelle Klarheit musste her.

Lange überlegen musste Christine Lambrecht nicht, durfte sie auch nicht. Es ist die dünne Personaldecke bei der SPD, die ihr eine unverhoffte zweite – und letzte – Chance bringt, den politischen Durchbruch doch noch zu schaffen. Um die zu nutzen, muss sie ihr Profil schärfen, Kante zeigen und eigene Akzente setzen.

Das ist ihr in ihren vergangenen Ämtern als Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende nicht gelungen. Jetzt hat Lambrecht die Gelegenheit zu zeigen, dass sie mehr ist als eine Not- und Übergangslösung in einem Job, den sonst niemand übernehmen wollte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019