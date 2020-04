Profiteure der Pandemie

J ede Krise hat seine Gewinner. Das ist in der Corona-Pandemie nicht anders. Hier verdienen sich manche dumm und dämlich, die einen Online-Marktplatz bieten, da bereichern sich andere, die frühzeitig medizinisches Material gebunkert hatten. Im Sport profitieren ausgerechnet die Doping-Betrüger von den Folgen des Covid-19-Virus. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht.

Zum einen sind – sollten die verschobenen Sommerspiele 2021 tatsächlich stattfinden – etliche Sportlerinnen und Sportler wieder startberechtigt, die für dieses Jahr wegen Verstößen noch gesperrt wären.

Zudem ist angesichts der massiv eingeschränkten Bewegungsfreiheit der Kontrolleure an unangemeldete Dopingtests bereits seit längerem nicht zu denken. Das öffnet den mit unfairen und teils lebensgefährlichen Mitteln hantierenden Athletinnen und Athleten sowie ihren Trainern und Hintermännern ungeahnte Möglichkeiten.

Jetzt können sie quasi ungestört ausprobieren und Wege suchen, die Nachweisbarkeit ihrer verbotenen Substanzen zu verschleiern oder unter bestimmte Grenzwerte zu drücken.

Die Verantwortlichen seitens der Verbände wie dem Internationalen Olympischen Komitee und der Anti-Doping-Agenturen sollten diese Zeit, in der sie faktisch zum Zuschauen verdammt sind, nutzen, um sich für die Zukunft besser aufzustellen.

Der Vorschlag, Dopingsperren nicht länger an ein konkretes Datum zu knüpfen, sondern an eine Veranstaltung, ist vom Grundsatz her gut. Das IOC hatte eine ähnliche Regel bereits, diese hielt der juristischen Prüfung des Sportgerichtshof CAS jedoch nicht stand. Doch damals hatte auch noch niemand mit den Auswirkungen einer Pandemie gerechnet. Es sollte doch möglich sein, eine wasserdichte Formulierung zu finden, um die sauberen Sportlerinnen und Sportler zu schützen.

Als Argument gegen all zu lange Sperren wird immer wieder ins Feld geführt, dass sie einem Berufsverbot gleichkämen. Allerdings sollte in Zukunft noch viel stärker als bisher berücksichtigt werden, welchen Schaden diese Betrüger anrichten. Denn den rechtmäßigen Siegern entgeht nicht nur ein Erfolg und eine Medaille. Im Spitzensport geht es auch um Werbeeinnahmen, Prämien und die persönliche Vermarktung über das Karriereende hinaus. Da hilft es dann wenig, wenn erst Jahre später ein Doper überführt und ihm sein Titel aberkannt wird.

