Provokateur

Es war zwar ein Interview, das Emmanuel Macron nun der britischen „Financial Times“ gegeben hat, um sich zu den Folgen der Coronavirus-Krise zu äußern. Doch die Adressaten seiner Worte sitzen überall in der Welt – vor allem in Deutschland. Dort wird es weniger goutiert, dass sich Frankreichs Präsident gerne über Medien-Kanäle Gehör verschafft, wenn er bei der langwierigen Suche nach Kompromissen nicht weiterkommt. Dies zeugt nicht von der vertrauensvollen Zusammenarbeit zweier Partner, die bei Sonntagsreden immer so stark hervorgehoben wird. Aber Macron erreicht damit Druck durch die Öffentlichkeit und verfestigt das Bild von sich selbst als visionärem Europäer mit Führungsanspruch.

Er ging in klare Gegenposition zu Deutschland, indem er davor warnte, dass die Euro-Zone in Gefahr gerate, wenn die reicheren Länder nicht solidarisch agierten und sich weiterhin gegen Finanztransfers stellten: „Sie sind für Europa, wenn es darum geht, die von ihnen produzierten Waren zu ihnen zu exportieren. (…) Aber sie sind nicht für Europa, wenn es darum geht, die Last zu teilen.“

Das war eine unverhohlene Spitze gegen Berlin, dem Macron zu Recht oft Trägheit angesichts von europäischem Handlungsbedarf vorwirft. Indem er sich auf die Seite von Italien und Spanien stellte, verstärkte er das Gefälle zwischen Nord- und Südeuropa.

Dem 42-jährigen Staatschef ist es zugute zu halten, dass er ohne Scheu aufrüttelt, Position bezieht, notwendige Diskussionen anregt. Doch er stößt so auch Partner vor den Kopf und bedient sich mitunter dieser Kommunikationsstrategie, um von der eigenen Verantwortung abzulenken. Sollten bei der französischen Präsidentschaftswahl in zwei Jahren tatsächlich die Rechtspopulisten triumphieren, dann käme Macron selbst eine beträchtliche Verantwortung dafür zu. Die Pandemie hat zu einem Wendepunkt in Macrons Amtszeit geführt: Von jetzt an wird es um die Konsolidierung der Wirtschaft, des Gesundheitssystems und des gesellschaftlichen Zusammenhalts gehen. Bisherige Ziele wie der Abbau von Schulden und das Senken der Arbeitslosigkeit sind kaum mehr zu erreichen.

Gilt dies auch für die europäische Agenda, für deren Umsetzung er Deutschland stets als wichtigsten Partner angesehen hat? Unter Freunden muss man sich die Meinung sagen können. Fairer wäre es aber, sich im direkten Austausch miteinander abzustimmen.

