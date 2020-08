Hoppla, was war denn das? Bei ihrem NRW-Besuch ist Angela Merkel ihrer Linie nicht mehr so treu geblieben, sich öffentlich aus dem Kandidatenwettkampf um den CDU-Vorsitz und damit um die Kanzlerkandidatur herauszuhalten. Armin Laschet bringe viele Qualifikationen mit, so die Kanzlerin, und wer ein großes Land wie NRW regiere, habe auch „ein Rüstzeug“ für Höheres. Das kann man als eine Empfehlung werten. Als sie Markus Söder in Bayern besucht hat, waren solche Sätze über den CSU-Chef jedenfalls nicht zu hören.

Die Kanzlerin-Visite ist damit eindeutig gut verlaufen für den NRW-Mann. Sie war fast schon ein Ritterschlag. Merkel weiß selbstverständlich, wie wichtig ihr Besuch für den jeweiligen Gastgeber ist und wie sehr auf jedes Wort geachtet wird. Sie spielt auch gerne mit, wie schon vor einem Monat in Herrenchiemsee, als sie sich zum Schloss kutschieren und von Söder hofieren ließ. Freilich steckt dahinter Eigennutz. Denn die Kanzlerin benötigt sowohl Söder als auch Laschet, wenn es um den weiteren Kampf gegen Corona geht.

Dass es zwischen Laschet und Söder ein Fernduell in der K-Frage gibt, wird keiner mehr ernsthaft bestreiten. Aus Sicht der beiden Ministerpräsidenten ist die Lage nun diese: Söder hat durch das Corona-Testdebakel in Bayern eindeutig Federn gelassen. Laschet war bisher in der Defensive, doch Merkels lobende Worte dürften Laschet neuen Schwung verleihen. Der Ministerpräsident wiederum hat der Versuchung widerstanden, mit Söders übertriebenem Pomp und Protz gleichziehen zu wollen. Das war klug. Nordrhein-Westfalen ist schließlich immer noch Arbeiterland.

Unter dem Strich lässt sich daher sagen: Punktsieg für Laschet im großen Kandidatenrennen.

