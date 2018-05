Anzeige

Die EU tat gut daran, zunächst einmal den Rauch der Wahlschlacht abziehen zu lassen. Aber spätestens dann wird man in Brüssel mit neuem Wind rechnen und versuchen müssen, ideologische Politik von berechtigten Erwartungen an die Partner zu trennen. Denn dass die Gemeinschaft Italien braucht, steht außer Frage. Dass in der Europäischen Union aber auch Spielregeln gelten, muss man in Rom vielleicht erst noch lernen.

Erste schwere Fehler haben die Koalitionäre in Rom bereits hinter sich. Ihre Forderung nach einem fulminanten Schuldenerlass weckt natürlich sofort die keineswegs nur deutsche Urangst vor einer Vergemeinschaftung von Risiken. Die Währungsunion ist ebenso wie die bei Banken angestrebte Haftungsgemeinschaft nämlich nicht dazu da, Fehler von früheren Regierungen mit dem Geld der Partner auszugleichen. Darauf laufen die Pläne der neuen römischen Partner aber hinaus.

Also wird man in Berlin erneut auf die Bremse treten und alles, was nach einer gemeinschaftlichen Übernahme von Risiken riecht, weit von sich weisen. Italien muss sich aus eigener Kraft reformieren und den überschuldeten Staat sanieren, ehe die anderen Familienmitglieder der Europäischen Union bereit sind, künftige Risiken abzufedern.

Statt Verständnis und Unterstützung dürfte die neue italienische Regierung in Brüssel also vor allem Ermahnungen hören – nicht zuletzt deswegen, weil ihre Vorgänger Milliardenzuschüsse aus den diversen Fördertöpfen in den Sand gesetzt haben. Die EU steht vor schweren Zeiten und harten Auseinandersetzungen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018