Am Samstagnachmittag trafen in München die beiden Bundesliga-Torhüter mit den bisher schlechtesten Fangquoten aufeinander. Was das mit der Fußball-Nationalmannschaft zu tun hat? Nun, neben dem Nürnberger Schlussmann Fabian Bredlow führt Manuel Neuer die Negativstatistik in dieser Saison an.

Die Leistungen des einstigen Welt-Torhüters sind längst noch nicht wieder auf dem Niveau, das er vor seiner schweren Fußverletzung hatte. Dass Bundestrainer Joachim Löw den 32-Jährigen beim Auftritt im ZDF-Sportstudio de facto vom Leistungsprinzip befreite, muss deshalb schwer verwundern. Zumal mit Marc-André ter Stegen eine Alternative bereitstehet, die beim Weltclub FC Barcelona seit geraumer Zeit überragende Vorstellungen zeigt.

Natürlich ist eine stabile Hierarchie innerhalb der DFB-Auswahl auch in Zeiten des Umbruchs vonnöten – und kein Trainer zählt gerne seinen Kapitän an. Doch schon vor der WM rumorte es innerhalb des Nationalteams vernehmlich, als Löw Neuer eine Einsatzgarantie ins Blancoheftchen schrieb, obwohl noch gar nicht absehbar war, ob der Torhüter in einer spieltauglichen Verfassung nach Russland reisen würde.

Wenn Fußballer das Gefühl bekommen, es wird nicht mehr nach Leistung, sondern nach Namen und früheren Verdiensten aufgestellt, ist das pures Gift für das Binnenklima. Erst recht, wenn man wie Löw den Anspruch formuliert hat, dass personelle Entscheidungen beim Neuaufbau nach dem WM-Fiasko wesentlich nach Zukunftsperspektive und aktuellem Formzustand getroffen werden sollen. Neuer ist davon offenbar ausgenommen. Löws Glaubwürdigkeit innerhalb der Mannschaft wird das nicht guttun.

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018