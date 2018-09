Putins Eingeständnis

Die Drohkulisse war massiv. In Idlib, diesem letzten Rückzugsort des Widerstands gegen das syrische Regime, den der russische Außenminister Sergej Lawrow einst als „terroristisches Geschwür“ bezeichnete, hatte die russische Armee noch Anfang September die Stellungen der Rebellen bombardiert. Syrische Bodentruppen hatten sich derweil in Stellung gebracht, die Einnahme Idlibs wäre für Assad ein Erfolg. Vor wenigen Tagen erst hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die türkische Forderung nach einem Waffenstillstand abgelehnt.

Nun die Einigung von Sotschi: Russland und die Türkei sprechen sich einmütig für eine „entmilitarisierte Zone“ aus. Es ist ein Eingeständnis Putins, das zeigt, wie begrenzt der Spielraum Moskaus in Syrien ist. Eine solche Pufferzone liegt weit mehr im Interesse Moskaus als der Angriff auf die Provinz gegen den erklärten Willen Ankaras.

Der Kreml hatte lange daran gearbeitet, die Türkei wie auch Iran neben sich selbst als wichtigste Akteure in Syrien zu etablieren, ein offener Streit mit den Türken käme da nicht zupass. Zudem versucht Russland, sich als Friedensstifter zu profilieren, und trommelt für den Wiederaufbau Syriens. Die Bitten bei der internationalen Gemeinschaft um Milliarden von Dollar lassen sich mit einem Blutbad schlecht untermauern. Dabei verschafft die Einigung am Schwarzen Meer allen Parteien in Syrien aber lediglich einen Gewinn an Zeit. Denn der Kompromiss lässt viele Fragen offen. Die wichtigsten unter ihnen lauten: Wohin ziehen die radikalen Kämpfer, immerhin an die 10 000 Bewaffnete, aus der Pufferzone? Was passiert bis zum 15. Oktober, diesem Datum, das in dem russisch-türkischen Papier genannt wird?

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018