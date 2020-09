Putins Freunde

Angela Merkel ist offensichtlich der Geduldsfaden gerissen. Weil Russland die Aufklärung des Giftanschlags auf Kremlkritiker Alexej Nawalny verweigert, stellt die Bundeskanzlerin jetzt sogar eines ihrer Lieblingsprojekte zur Disposition: Nord Stream 2. Sollte die Bundesregierung tatsächlich diesen Schritt wagen, würde sie eine diplomatische Atombombe einsetzen, deren Wirkung weit über das Aus für die Ostsee-Pipeline hinausgehen würde.

Deutschland würde mit dieser Sanktionswaffe ja nicht nur Russland empfindlich treffen, sondern selbst einen hohen finanziellen Verlust erleiden. Denn der Staat und damit der Steuerzahler müssten geradestehen für die Abschreibungen der Wirtschaft, die in das Projekt mehrere Milliarden Euro investiert hat. Deshalb hat Wolfgang Ischinger, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, natürlich recht, wenn er sagt, dass Deutschland sich dadurch auch „ins eigene Knie schießen“ würde. Doch genau das ist bei Wirtschaftssanktionen immer der Fall, wenn sie nicht nur halbherzig und symbolisch sind: Sie treffen nicht nur den Empfänger, sondern schaden auch Exportnationen wie Deutschland im besonderen Maße.

Falls sich also die Bundesregierung dazu entschließen sollte, Nord Stream 2 zu opfern, wäre das der Beleg dafür, dass es Deutschland nicht immer nur ums Geld geht. Moralische und ethische Grundsätze würden zumindest diesmal die Oberhand gewinnen und nicht wie schon so häufig verraten. Gerade Kremlchef Wladimir Putin hat sich seit der Annexion der Krim so viel erlauben können, weil eben keiner in Europa völlig auf Geschäfte mit Russland verzichten wollte. Und zur Belohnung gab es dann auch noch Hohn und Spott aus Moskau.

Seltsam, dass ausgerechnet die Linkspartei, die noch heute gelegentlich mit dem Kapitalismus fremdelt, jetzt nicht die Kanzlerin dazu ermuntert, ihren ganzen Mut aufzubringen. Nein, sie unterstützt Putin und meint, es sei ja gar nicht klar, wer Nawalny vergiftet habe. Gregor Gysi, sonst ein vernünftiger Politiker, spekulierte sogar darüber, dass womöglich die Gegner von Nord Stream 2 hinter dem Anschlag stecken könnten. Meint er damit etwa US-Präsident Donald Trump?

Die Linke beweist mit solchen kruden Verschwörungsmythen, dass sie auch nach 30 Jahren in der Opposition auf Bundesebene nicht regierungsfähig ist. Die Nibelungentreue zu Russland ist genauso weltfremd wie die Forderung nach einem Austritt aus der Nato oder dem Verbot von Auslandseinsätzen der Bundeswehr.

Während die Unionsparteien, die SPD, Grüne und Liberale in der Russlandpolitik mehr oder weniger an einem Strang ziehen, ist die Linke isoliert. Für Rot-Rot-Grün – das Teile der Partei wollen – zeichnet sich mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 rechnerisch ohnehin keine Mehrheit ab. Aber der Fall Nawalny zeigt, dass es für R2G wegen der abstrusen Außenpolitik der Linken auch keine politische Mehrheit gibt und geben darf. Wohl auch deshalb reagieren die Spitzen von SPD und Grünen bisher mit Schweigen auf Lockrufe der Linkspartei. Das ist vernünftig, denn das Unbehagen über Rot-Rot-Grün ist auch in der Bevölkerung noch immer groß. Nur rund ein Drittel der Deutschen kann sich dieses Bündnis wirklich vorstellen.

