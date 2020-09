Nowitschok ist einer der gefährlichsten Kampfstoffe der Welt. Das Zeug liegt nicht auf der Straße herum. Sondern in den Militär- und Geheimdienstarsenalen Russlands. Alexej Nawalny wurde mit Nowitschok vergiftet. Es war Putins Gift und damit Putins Anschlag.

Ob er ihn nun direkt befohlen hat oder seine Lakaien nur machen ließ: Der Vorfall schreit nach Konsequenzen. Es ist ein erneuter drastischer Verstoß gegen die Chemiewaffenkonvention, die auch Russland unterzeichnet hat. Diesmal nicht im Ausland, wie noch 2018 in Großbritannien im Fall Skripal, sondern im eigenen Land.

Auch Putin bekämpft seine Opposition also mit Massenvernichtungsmitteln, genau wie Assad in Syrien. Oder er lässt sie erschießen, wie im Berliner Tiergarten, wie den Oppositionsführer Boris Nemzow direkt vor dem Kreml. Was sagt Gerhard Schröder zu diesem „lupenreinen Demokraten“? Die Annexion der Krim, der Krieg in der Ost-Ukraine, Syrien, Operationen mit Söldnern in zentralafrikanischen Staaten, Libyen und Venezuela – wo immer es etwas zu morden gibt, aber feige und verdeckt, ist der russische Präsident dabei.

Das stimmt nicht? Alles nur ein Missverständnis? Die russische Regierung kann es leicht beweisen. Indem sie die Täter und ihre Auftraggeber ausfindig macht. So schwierig dürfte das nicht sein. Auch in Putins Reich wird in Giftgaslagern sorgsam registriert, wer wann welche Menge entnimmt. Heraus mit der Wahrheit!

