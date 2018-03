Anzeige

Die Endergebnisse liegen erst am heutigen Montag vor. Aber darauf warten? Bei einer Wahl, die Monate vorher entschieden worden war? Auf die paar Prozente mehr oder weniger kommt es bei dem inszenierten russischen Referendum über den Amtsinhaber Wladimir Putin nicht an. Alles ist auf ihn zugeschnitten, ein Nachfolger, selbst in Putins Sinn, ist nicht in Sicht. Fragen danach dürften die Kreml-Strategen in den kommenden sechs Jahren beschäftigen. Eine Herausforderung für das Land, das in den vergangenen zwei Jahrzehnten einiges dafür getan hat, den politischen Wettbewerb auszurotten.

Der 65-jährige Putin ist und bleibt für die meisten im Land Russlands Retter vor all dem Bösen in der Welt. Auch ganz ohne offensichtliche Manipulationen am Wahltag. Dafür greift der lange Arm des Systems, den der einstige Geheimdienst-Agent über die Jahre hat aufbauen lassen, rechtzeitig ins Geschehen ein – und betrieb vor dieser Wahl ohne Wahl so aggressiv Werbung zur Teilnahme an der Abstimmung, dass viele Russen den Urnengang tatsächlich als das Begleichen ihrer Schuld vor dem Machtapparat verstanden. Die Staatsmacht hat dafür gesorgt, dass viele im Volk freiwillig auf ihre Beteiligung am politischen Geschehen verzichten.

Die Russen erklären das Befürworten eines Landesvaters, der mit starker Hand führt, gern mit ihrer vermeintlich anderen Mentalität, die es eben nötig habe, dass ihnen gesagt werde, wo es lang gehe. Sonst sei die Ordnung dahin. Das Anderssein ist identitätsstiftend im Land. Es wird mit Selbstbewusstsein vor sich hergetragen, einem Stolz, der einen großen Minderwertigkeitskomplex kaum zu verstecken weiß. Es ist das Kämpfen mit jedem Mittel, endlich von der Weltgemeinschaft wahr- und ernstgenommen zu werden.