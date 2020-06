Putins Ungeduld

Es war von Anfang an als politischer Sprint gedacht. Im Januar hatte Russlands Präsident Wladimir Putin bei seiner Rede an die Nation, durchaus überraschend, von der Änderung der Verfassung gesprochen. Bereits eine Woche später hatte die Duma, das russische Parlament, dem Gesetzespaket, das Putin vorgelegt hatte, zugestimmt. Im März folgte der nächste Coup: Auch nach dem Ende seiner Amtszeit 2024 soll Putin an der Macht bleiben können, nochmals für zwölf Jahre. So wird das festgeschrieben. Egal, wie juristisch fragwürdig das ist.

Im April sollte das Volk der Überrumpelungstaktik des Kremls in einer Abstimmung sein Okay geben. Es sollte ein Häkchen unter die Operation Machterhalt setzen, die die Bürger außen vorlässt. Das Votum bei dieser Aktion ist rechtlich nicht bindend. Aber es macht sich gut, wenn die Staatsführung auf die Meinung der Menschen verweist. Demokratie auf dem Papier.

Dann aber kam das Virus. Und mit ihm die Stilllegung der politischen Pläne. Weg ist der gefährliche Erreger auch nach mehr als neun Wochen Lockdowns freilich nicht. Die Eindämmung gelingt in Russland nur langsam, jeden Tag melden die Behörden an die 9000 neue Fälle. Putins Geduld aber kommt an ihre Grenzen. Der Höhepunkt der Krise sei vorbei, die Lage habe sich stabilisiert, erklärte er in einer seiner Videokonferenzen – und setzte den Termin für die Militärparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs, die er erst vor wenigen Wochen wegen der epidemiologischen Lage im Land verschoben hatte, für den 24. Juni fest.

Nichts prägt die Russen mehr als die Erinnerung an den Sieg über das Nazi-Deutschland vor 75 Jahren. Die epidemiologische Situation hat sich seitdem zwar kaum verändert, für den Präsidenten, dessen Beliebtheitswerte sinken, scheint das Timing dennoch perfekt zu sein. Deshalb auch das Eiltempo für die Abstimmung zur Verfassungsänderung. Diese soll am Tag nach der Parade beginnen und sieben Tage andauern. Die vorgelegten Hygieneregeln dafür öffnen Tür und Tor für Manipulationen. Wahlbeobachtung wird dabei unmöglich.

Der Kreml nutzt die Gunst der Stunde. Die Menschen lechzen nach einem Stück Normalität, nach und nach lockern die Städte das sogenannte Selbstisolationsregime. Das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens ist in den Köpfen der Menschen aber noch nicht angekommen. Diese „Lücke“ zwischen der Erleichterung über die gering rückläufigen Infiziertenzahlen und dem Schock über die Einbußen erscheint genau richtig, um die politischen Pläne – Putins wichtigste Mission in diesem Jahr – durchzuziehen. Es ist ein gewagtes Übers-Knie-Brechen, das den Graben zwischen dem Staat und dem Volk im Land weiter vertieft.

