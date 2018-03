Anzeige

Eine gute Show lebt von der Quote. Und Quote bekommt, wer Aufmerksamkeit erzielt. Deshalb liebt der ehemalige Gastgeber von „The Apprentice“ das Drama, die Intrige und plötzliche Wendungen. US-Präsident Donald Trump kann sich so als großer Zampano inszenieren, der allen anderen immer einen Schritt voraus ist.

Sein Regierungsstil ist nach einem Jahr im Amt hinlänglich bekannt, das Muster einfach zu deuten. Er verbreitet Chaos, stiftet Verwirrung und wirft Nebelkerzen, um dann zu tun, wovon er schon immer überzeugt war. Seine spontanen Äußerungen haben dagegen selten mehr Gültigkeit als einen Nachrichtenzyklus.

So gesehen muss mit größter Vorsicht genossen werden, was der Meister der Ablenkung aus dem Weißen Haus nun zu einem direkten Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un verlauten ließ. Sicher ist nur, dass er damit wieder einmal der Quotensieger ist. Aus Sicht des erratischen Präsidenten wäre es wohl keine große Sache, wenn seine Korea-Kehrtwende morgen schon wieder nur so eine Idee war.