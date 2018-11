Radikal geht anders

Dass die Vermeidung und die Entsorgung von Plastikmüll mittlerweile zu den größten umweltpolitischen – globalen – Herausforderungen gehört, steht außer Frage: Es gibt in den Ozeanen gigantische Inseln aus Kunststoff, Reste finden sich in Fischen und Vögeln, Spuren von Mikroplastik in Lebensmitteln und beim Menschen. Kurzum: Die Welt erstickt im Plastikmüll – und zum Glück ist das Bewusstsein für das Problem inzwischen groß.

Umweltministerin Svenja Schulze hat nun einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, um das Aufkommen deutlich zu reduzieren. Radikal ist ihr Vorgehen nicht. Erstens, weil einiges davon schon beschlossen ist, wie etwa das Verpackungsgesetz mit höheren Recyclingquoten oder die EU-Plastikstrategie. Zweitens, weil Schulze vor allem auf Freiwilligkeit setzt. Das ist bekanntlich immer heikel, da die Wirtschaft stets nach Schlupflöchern sucht und es oft an Konsequenz missen lässt. Der Kunde freilich auch. Warum es zum Beispiel immer noch mit Plastik umhüllte Gurken gibt, ist ein Rätsel. Ebenso, warum sie noch gekauft werden.

Deutschland ist allerdings nicht das Problem. Auch wenn die Mehrwegquote sinkt, hierzulande gibt es funktionierende Recycling- und Pfandsysteme. Wer mal in Asien oder Afrika gewesen ist, der weiß: In den Schwellen- und Entwicklungsländer ist die Katastrophe längst da, weil es in diesen Ländern keine geschlossenen Abfallverwertungssysteme gibt. Oder sie sind noch im Aufbau. Ab 2019 stellt die Bundesregierung deshalb 50 Millionen Euro für den Export von Technologien gegen die Meer-Vermüllung zur Verfügung. Das ist – gemessen an den Mengen – wenig mehr als nichts.

