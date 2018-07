Anzeige

Gern tauchten die Armeechefs auf, wenn es darum ging, in Zeiten der Not den gütigen Landesvater zu spielen, bei Wirtschaftskrisen und politischen Debakeln ist jedoch stets die zivile Regierung Schuld an der Misere. Für Khan schwierige Startbedingungen.

