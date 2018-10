Rätselhafte Verzögerung

Das 160 Millionen Euro teure Programm zum Ausbau des Straßenbahnnetzes hängt offenkundig in Stuttgarter Büros fest. Seit Monaten werden die von Stadt, Heidelberger Straßen- und Bergbahnen GmbH und Rhein-Neckar-Verkehr AG eingereichten Anträge nicht an den Bund weitergereicht. Dies ist aber die Voraussetzung, um die hohen Fördermittel abzurufen. Was für ein Spiel treibt die Landesregierung mit

...