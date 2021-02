Raffinierte Technik

Es ist faszinierend, wenn man hört, was der Sensorwürfel „Made in Mannheim“ alles kann. Das kleine Technikwunder überwacht nicht nur die Luftreinheit. Es misst und zeichnet alles auf, was im Raum passiert – bis hin zur Bewegung von winzigen Partikeln. Weil sich hier auch Viren, allen voran das Coronavirus, tummeln, ist der vermeintlich leere Raum seit der Pandemie als Übertragungsort in den Fokus gerückt. Kein Wunder, dass das neue Messverfahren der Hochschule Mannheim große Erwartungen weckt. Manche sehen den Würfel schon um die Welt gehen, wo er in Schulen, Krankenhäusern oder überall da, wo Menschen in Räumen zusammenkommen, vor infektiösen Aerosolen warnen könnte.

Zu bewerten, ob er das wirklich leisten kann, ist nun Aufgabe der Wissenschaft. Wer mit Aerosolforschern spricht, um auszuloten, wie das gelingt, merkt: Die Sache mit den Aerosolen ist kompliziert. Bislang setzen Schulen auf CO2-Ampeln, weil mit jedem Atemzug neben Viren auch Kohlenstoffdioxid ausgestoßen wird und dazu ein Grenzwert existiert. Einen Grenzwert für Atem-Aerosole im Innenraum aber gibt es noch nicht. Ihn festzulegen gelingt nicht über Nacht. Schließlich hängt die Virenkonzentration davon ab, wie viele Menschen und Infizierte sich wie lange in einem Raum aufhalten. Hinzu kommt, dass jeder unterschiedlich viel Aerosole ausatmet. Deshalb basieren bekannte Grenzwerte wie der für Feinstaub auf jahrzehntelangen epidemiologischen Studien.

Was das für den Würfel bedeutet? Das Ampelsystem nutzt aktuell die CO2-Messeinheit. Zwar kann die erweiterte Variante Aerosole messen und aufzeichnen, ohne Grenzwert aber noch nicht Alarm schlagen. Ein Glück, dass sich der Alleskönner an neue wissenschaftliche Erkenntnisse anpassen und später mit besagtem Grenzwert füttern lässt. Tatsächlich steckt in dieser Anpassungsfähigkeit der wahre Wert der Erfindung. Wie gut der Würfel im Alltag funktioniert, wird die Werner-von-Siemens-Schule im Unterricht testen. Und zwar von IT-Kräften von morgen, die hier mit modernsten Technologien ausgebildet werden. Mit den Daten will Schulleiter Albert Weiß Bewegungsprofile aus den Klassenzimmern erstellen. Dass eine Mannheimer Berufsschule die ersten Exemplare testen darf, die hier erfunden und entwickelt wurden, ist ein Paradebeispiel für gelungenes Netzwerken regionaler Partner. Weil der Würfel dort nützlich ist, wo Luftreinheit oder Viren wichtig sind, wird er wohl auch nach der Pandemie von sich reden machen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.02.2021