Rasche Klärung nötig

Es ist eine immense Bedrohung für den deutschen Fußball. Nicht für die Profivereine, die edle Stadien mit Rasenheizung haben. Sondern für die breite Basis, wo dieser Sport noch am ehrlichsten ist: im Jugend- und Amateurbereich. Dort wird mittlerweile vielerorts auf Kunstrasen gekickt. Die Zahl der Felder liegt bundesweit bei mehr als 6000, allein in Mannheim gibt es 35. 29 davon sind mit Granulat gefüllt. Mehr werden es nicht – die Stadt hat nun entschieden, derartige Plätze nicht mehr zu fördern. Der Beschluss des Sportausschusses erging einstimmig. Das zeigt, wohin die Reise geht.

Allgemein wird erwartet, dass die EU im nächsten Jahr ein Granulat-Verbot verhängt. Klimapolitisch wäre das verständlich. Die kleinen schwarzen Gummikugeln – wer Fußball spielt oder die Socken fußballspielender Menschen wäscht, erlebt sie auch als recht lästig – sind enorm schädlich für die Umwelt. Aber für unzählige Fußballvereine könnte das Aus eine Katastrophe bedeuten. Zumal viele ihre Kunstrasenfelder erst kürzlich und unter gewaltigen finanziellen Anstrengungen gebaut haben. Die Politik muss ihnen helfen. Am besten direkt in Brüssel mit Bestandsschutz, ansonsten auf nationaler Ebene – in der Reihenfolge Bund, Land, Sportverbände, Stadt.

Vor allem sollte rasch geklärt werden, wie sich Granulat auf Kunstrasenplätzen ersetzen lässt. Kork gilt als mögliche Alternative, ist aber derzeit noch zu teuer. Hier wäre ein Ansatz für die öffentliche Förderung, neue Mittel und Methoden zu entwickeln.

Eines sollte indes allen klar sein: Auch wenn die Kunstrasenfelder selbst nicht gut für die Umwelt sind, führt an ihnen für die meisten Vereine kein Weg mehr vorbei. Wie früher auf Sand- oder Ascheplätzen (auch nicht ideal fürs Klima) will heute kein Kind mehr kicken. Verständlich. Wer hinfällt, verletzt sich sofort. Und Rasenplätze sind sehr viel aufwendiger zu unterhalten, weniger strapazierfähig und können im Winter oft nicht genutzt werden. Auch wenn Granulat keine Zukunft mehr hat: Kunstrasenfelder müssen eine haben.

