Donald Trump verschaffte der Welt in den vergangenen Tagen eine wichtige Erkenntnis: Der Präsident der Vereinigten Staaten ist ein Rassist. Trump kann noch so oft behaupten, er habe „nicht einen rassistischen Knochen“ in seinem Leib, spätestens seit er vergangene Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung seine Anhänger zu Hasstiraden aufstachelte, glaubt ihm das kein objektiver Beobachter mehr. Die US Medien sprechen und schreiben nun ohne Zurückhaltung über den Rassisten im Weißen Haus. In Trumps Weltsicht sind die „wahren Amerikaner“ weiß und christlich.

Er begann seinen Wahlkampf 2016 mit der Gleichsetzung von Mexikanern als „Vergewaltiger“ und Muslimen als „Terroristen“. Im Amt bezeichnete er Haiti und eine Reihe afrikanischer Staaten als „Drecksloch-Länder“. Die Ausfälle gegen die vier Kongressabgeordneten knüpfen da an. Längst schon sind aus seinen Worten Taten geworden, die in ihren Konsequenzen viel schlimmer sind als alles, was dieser Präsident sagt. Trump diskriminiert schamlos gegen Reisende aus einigen mehrheitlich muslimischen Staaten. Seine Regierung trennte Flüchtlingsfamilien an der Grenze und sperrte allein reisende Jugendliche in Internierungslager. Er lässt Menschen, die vor Gewalt fliehen, wie Tiere hinter Maschendraht pferchen und drangsaliert die elf Millionen Einwanderer ohne Papiere mit der Drohung von Massendeportationen.

„Make America Great Again“ (auf Deutsch „Macht Amerika wieder großartig“) entpuppt sich als Synonym für „Make America White Again“ („Macht Amerika wieder weiß“). Die rassistischen Tweets waren keine Ausrutscher, sondern sind Symptom einer Politik des weißen Nationalismus. Der Rassist im Weißen Haus spielt auf dieser Klaviatur, weil er verstanden hat, wie tief die Ressentiments seiner Anhänger reichen.

Ronald Reagans „leuchtende Stadt auf einem Hügel“, verwandelte sich unter Trump zu einem düsteren Ort. Verblichen ist der Optimismus der Apollo-Mission vor 50 Jahren. Statt eines „riesigen Sprungs für die Menschheit“ steht Trumps Amerika für einen Rückschritt in finsterste Zeiten.

