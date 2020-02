Ratloser Erdogan

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan neigt allgemein eher zum Größenwahn und überschätzt deshalb notorisch seine Möglichkeiten. Ein Paradebeispiel dafür ist sein seltsamer Pakt mit Wladimir Putin. Der Kremlchef hat den türkischen Präsidenten nie als einen Verbündeten oder gar Bruder im Geiste gesehen, sondern ihn für seine Zwecke eingespannt. Erdogan dagegen sieht sich mit dem starken Mann in Moskau auf Augenhöhe. Ein Irrtum, der erklärt, warum Erdogan jetzt so verzweifelt ist. Putin will ja, dass der syrische Machthaber Baschar al-Assad die Herrschaft über alle Gebiete in seinem Land zurückgewinnt. Weil dies ohne Russlands Militärhilfe nicht klappen kann, hat sich Putin mit Assad einen Vasallen geschaffen, der nichts gegen Moskaus Willen unternehmen kann.

Dieses ungleiche Bündnis geht voll auf Kosten der Türkei. Der Grund: Die russischen und syrischen Truppen haben eine Offensive gestartet, der die von Erdogan unterstützten Rebellen militärisch nichts entgegenzusetzen haben. Ihre Niederlage ist nur noch eine Frage der Zeit. Aber was passiert mit den drei Millionen Menschen, die jetzt in die Provinz Idlib an der Grenze zur Türkei in der Falle sitzen – und die Erdogan auf keinen Fall ins Land lassen will? Seine Drohungen in Richtung Assad und Putin haben nichts bewirkt, weil die beiden wissen, dass Erdogan nur mit Wasser kocht. Eine Auseinandersetzung mit den russischen Truppen würde in einer Niederlage der Türkei enden.

Erdogan steht also mit dem Rücken zur Wand und entdeckt – eher untypisch für ihn – plötzlich die Diplomatie als Mittel. Er will am 5. März in Istanbul einen Idlib-Gipfel veranstalten. Und das mit prominenter Besetzung: Neben Putin hat Erdogan auch Kanzlerin Angela Merkel und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron eingeladen. Allerdings ist es nicht sicher, ob dieses Treffen zustande kommt. Die Europäer haben sich bisher sehr zurückgehalten: Das könnte sich für sie noch als Bumerang erweisen, denn sollte es tatsächlich zu einer neuen Flüchtlingswelle aus Syrien in die Türkei kommen, müsste Erdogan die Schleusen nach Europa öffnen. Dann wäre der Flüchtlingspakt keinen Cent mehr wert.

Für Erdogan steht aber alles auf dem Spiel. Das Flüchtlingsthema ist für ihn pures Dynamit. Die Stimmung am Bosporus hat sich längst gedreht. Die Wirtschaftslage hat sich dramatisch verschlechtert. Der Krieg in Syrien kostet einfach zu viel Geld. Nationalismus können die Türken nicht essen. Der Mann, der einst Assad stürzen wollte, muss aufpassen, dass es am Ende nicht ihn selbst erwischt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020