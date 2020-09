Raus aus dem Teufelskreis

Der Gipsarm liegt griffbereit zuhause: Er wird bei wichtigen Terminen angelegt, um jeglichem Schriftverkehr aus dem Weg zu gehen. Manche „vergessen“ regelmäßig ihre Brille, wieder andere bestellen in Restaurants immer zuletzt – und dann einfach „das Gleiche“. Keine Frage: Analphabeten haben ein ausgeklügeltes System geschaffen, um nicht entdeckt zu werden. Viele schummeln sich so durch ihre Kindheit, manche durch ihr ganzes Leben. Doch im Grunde wünschen sich alle, das Lesen und Schreiben zu lernen.

Die Unesco, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, hat 1966 den Weltalphabetisierungstag ins Leben gerufen. Er erinnert heute daran, dass Millionen Menschen weltweit nicht richtig lesen und schreiben können. Zurzeit, so schätzt die Unesco, sind es rund 773 Millionen Frauen und Männer. Vor allem in Entwicklungsländern. Doch auch hier, mitten unter uns. Die Mannheimer Abendakademie vermutet, dass in der Quadratestadt 30 000 Frauen und Männer von Analphabetismus betroffen sind. Sie bietet seit Jahren Kurse im Bereich Grundbildung und Alphabetisierung an und betreibt seit Juni 2019 ein vom Land gefördertes Grundbildungszentrum, das die Öffentlichkeit sensibilisieren will und Kursleiter ausbildet.

Mit diesen Zielen liegt das Grundbildungszentrum in Mannheim auch genau richtig. Schließlich ist die Zahl der Betroffenen – im Vergleich zu anderen Städten ähnlicher Größenordnung – hier überdurchschnittlich hoch. Grund, so die Abendakademie, ist die besondere Sozialstruktur Mannheims.

Auch das Bundesbildungsministerium investiert: Es steckt bis zum Jahr 2026 insgesamt 180 Millionen Euro in die „Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung“. Doch alles Geld der Welt nützt nichts, wenn die Betroffenen nicht von den Angeboten erfahren, die ihnen viel Leid ersparen können. Denn viele von ihnen fühlen sich nutzlos oder gar dumm.

Auch in Mannheimer Firmen arbeiten Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Auch hier haben wahrscheinlich 76 Prozent der Betroffenen einen Schulabschluss, jeder Sechste sogar Abitur. Aus dem Teufelskreis ihres Versteckspiels kommen sie aber nur heraus, wenn jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt. Auf sein Umfeld achtet. Mit Fingerspitzengefühl Hilfe anbietet. Oder auch nur ganz beiläufig vom Angebot der Abendakademie erzählt. Wer richtig lesen und schreiben lernt, kann ein besseres Leben beginnen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.09.2020