Die Wirtschaftsweisen haben sich nicht am gefühlten Wettbewerb um die düsterste Vorhersage beteiligt. So war das Münchner Ifo-Institut kürzlich zu dem Schluss gekommen, dass die deutsche Wirtschaft wegen Corona in diesem Jahr um mehr als ein Fünftel einbrechen könnte. Bei den Wirtschaftsweisen ist es laut ihrem jüngsten Gutachten auch im schlimmsten Fall nur ein Bruchteil davon.

Das möchte man ihnen natürlich gern glauben. Optimismus ist gerade jetzt Balsam für die Seele. Aber gibt es dafür auch eine realistische Grundlage? Ja, Deutschland kann durchaus mit einem dunkelblauen Auge davonkommen. Dies hängt aber vom Ausmaß und der Dauer der Virus-Pandemie ab. Je länger die öffentlichen und privaten Einschränkungen gelten (müssen), desto größer wird die Gefahr, dass ganze Strukturen wegbrechen. Auch die staatlichen Rettungsmilliarden helfen ja nicht für ewig, sondern nur für einen begrenzten Zeitraum.

Die jüngere Geschichte kennt allerdings ein eindrucksvolles Gegenbeispiel. So war die globale Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 in Deutschland tatsächlich unerwartet schnell ausgestanden. Gleich darauf folgten sogar regelrechte Boomjahre. Vielleicht behalten die Wirtschaftsweisen ja doch Recht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.03.2020