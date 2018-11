Realistischer Blick

Es kreißte der Berg und gebar eine Maus. An das alte Sprichwort erinnert die mit allergrößter Spannung erwartete Sitzung des Landeswahlausschusses gestern in Wiesbaden. Die Wahlpannen vor allem in der größten hessischen Stadt Frankfurt lösten allerlei Spekulationen aus. Könnte die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit im Wiesbadener Landtag doch noch kippen? Würde es der SPD doch noch gelingen, die Grünen zu überrunden und eine Ampelkoalition mit diesen und der FDP zu bilden? Die Möglichkeiten ganz neuer politischer Konstellationen schienen sehr vielfältig zu sein.

Und jetzt? Nichts von alledem. Weder hat sich die Sitzverteilung im Wiesbadener Landtag verändert. Noch haben die Sozialdemokraten ihren ersehnten zweiten Platz zurückerobert oder tritt die FDP jetzt tatsächlich einmal in eine Regierung ein. Die einzig nennenswerte Neuerung gegenüber dem vorläufigen Endergebnis vom 28. Oktober ist, dass der Vorsprung der Grünen vor der SPD jetzt von 94 auf 66 Stimmen geschmolzen ist.

Dem hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel wird niemand übelnehmen, dass er alles daran gesetzt hat, den erhofften Regierungswechsel trotz der immensen Wahlverluste doch noch zustandezubringen, solange es dafür Hoffnung gab. Dass er FDP und Grüne noch am Tag vor Verkündung des Endergebnisses für fünf Stunden zu ernsthaften Verhandlungen an einen Tisch brachte, spricht für ihn. Für ihn spricht aber auch der Realitätssinn zu begreifen, wann der Zug abgefahren ist. Während FDP-Mann René Rock noch öffentlich über die Möglichkeit einer Ampel ohne grünen Ministerpräsidenten trotz deren zweiten Platzes sinnierte, verschickte Schäfer-Gümbel eine E-Mail mit dem Inhalt: Wir nehmen jetzt die Oppositionsrolle an. Also geht es weiter mit Schwarz-Grün bei gestärkten Grünen.

Das Wahlergebnis zeigt aber noch etwas: Trotz aller Pannen, aus denen Konsequenzen zu ziehen sind, funktioniert die demokratische Kontrolle. Fehler werden rechtzeitig erkannt und behoben.

