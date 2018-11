Rechenfehler

Italien ist in diesem Streit um den Haushalt nicht das Opfer. Genau genommen reagiert die Brüsseler EU-Kommission nur so, wie sie das schon viel früher und auch in anderen Fällen hätte tun müssen: konsequent.

Die heutigen Spielregeln innerhalb der Währungsunion sind kein Instrument zur Drangsalierung der Mitgliedstaaten, sondern ein Ergebnis der Staatsschuldenkrise. Damals hatte die Euro-Familie einigermaßen schuldbewusst und entschlossen reagiert, weil sie zu spüren bekam, wie unauflösbar diese Gemeinschaft miteinander verflochten ist – und wie dringend es deshalb neuer Stabilitätsregeln bedurfte, weil der Sündenfall eines Mitglieds auf alle anderen durchschlägt.

Das Problem des italienischen Etatentwurfs ist nicht die von der Rechts-Links-Koalition in eigener Selbstherrlichkeit erhöhte Neuverschuldung, sondern die Frage, was mit dem zusätzlichen Geld gemacht wird. Natürlich klingt zum Beispiel das Stichwort Grundsicherung gut – aber solche sozialen Wohltaten sind nicht nachhaltig, denn sie beseitigen nicht die Probleme der italienischen Unternehmen, schaffen keine Wettbewerbsfähigkeit.

Niemand will die römische Regierung bevormunden. Aber in einer Euro-Zone hat jeder das Recht mitzureden und zu sagen: Die italienische Rechnung geht nicht auf.

Die Kommission bekommt nun die Quittung dafür, dass sie in der Vergangenheit gerade auch bei anderen großen Schuldensündern weggeschaut hat. Das liefert den Populisten in Rom den Anlass, sich als Opfer „europäischer Diktatoren in Brüssel“ zu inszenieren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018