Recht auf den Tod

Die Niederlande haben an das Projekt aktive Sterbehilfe geglaubt. Sie wollten – wie übrigens auch die Belgier – eigentlich nur eine Ausnahmeregelung für jene schaffen, die unheilbar krank sind und manövrierten sich damit in eben jene prekäre Situation hinein, die sie kaum noch beherrschen. Denn aus der Ausnahme ist in den Köpfen vieler ein Recht geworden, das man beanspruchen kann – nicht nur wegen körperlicher oder seelischer Erkrankungen, sondern auch einfach deshalb, weil man des Lebens überdrüssig ist.

Und nun durchbrechen die Richter ein erstes Mal die hohe Mauer all jener Voraussetzungen, an die eine staatliche Erlaubnis zum Sterben geknüpft ist: Darf man bei Demenzkranken einen früher geäußerten und schriftlich niedergelegten Wunsch nach aktiver Sterbehilfe erfüllen, auch wenn diese Bitte nun nicht mehr selbst geäußert werden kann? Die Voraussetzungen, damit die Behörden einem Antrag zustimmen, sind hoch. Dennoch wächst in den Niederlanden das ungute Gefühl, in eine Spirale hineingeraten zu sein, aus der man kaum mehr herauskommen kann.

Dazu trägt insbesondere die jetzt beantragte Erweiterung der aktiven Sterbehilfe auf alle jene bei, die älter als 70, körperlich zwar gesund, aber lebensmüde sind. Jeder Psychologe würde auch ihnen bescheinigen, dass ihr Verlust an Lebensfreude krankhafte Züge haben muss, wenn man einen solchen Wunsch äußert. Aus den Erfahrungen der Niederlande zu lernen, bedeutet, die palliativen Angebote auszubauen und auf Helfen anstatt auf Töten zu setzen.

