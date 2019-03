Rechte Revolutionäre

Rassistisch, frauen- und klimafeindlich, homophob, rechtspopulistisch: Brasiliens neues Staatsoberhaupt Jair Bolsonaro und US-Präsident Donald Trump stehen für all das, was heutzutage so gerne den „weißen alten Männern“ zugeschrieben wird. Für ein Bild dieser Welt, das rückwärtsgewandt, ignorant und nationalistisch ist.

Nun treffen die beiden wohl mächtigsten Männer Nord- und Südamerikas heute in Washington erstmals direkt aufeinander. Jair Bolsonaro unterstrich, dass in Brasilia erstmals seit langer Zeit keine amerikafeindliche Regierung mehr an der Macht sei. Brasilien, so ist das rechte Lager am Zuckerhut überzeugt, geht es bei einer Allianz mit Washington besser als ohne Freunde im Weißen Haus wie in den vergangenen 16 Jahren. Wie diese Allianz allerdings konkret mit Leben erfüllt werden kann, bleibt noch abzuwarten. Es fehlt ein wirtschaftspolitischer Kompass der neuen brasilianischen Regierung – dafür gibt es viel heiße Luft.

Ein verbindendes Element hat diese Beziehung allerdings schon: Steve Bannon, jenen ultrarechten Strategen, der bereits Donald Trump ins Weiße Haus verhalf, ehe er aus dem direkten Zirkel der Macht verbannt wurde. Das hat den Eifer Bannons aber nicht gemindert, weiter an einer rechten Weltrevolution zu basteln. In der Familie Bolsonaro, deren Oberhaupt der Präsident ist, aber deren vier Söhne inzwischen zu den einflussreichsten Männern des Landes zählen, hat Bannon weitere Verbündete gefunden. Das lässt nichts Gutes erahnen.

Bislang hat Bolsonaro davon profitiert, dass die internationalen Medien zuletzt eher nach Venezuela und Nicaragua blickten, wo die linken Autokraten Nicolás Maduro und Daniel Ortega die demokratischen Grundrechte mit Füßen treten und brutale Gewalt gegen die aufbegehrende Opposition anwenden. Dabei ist das, was sich gerade in Brasilien tut, nicht minder besorgniserregend.

Ideologisch verbindet den Bolsonaro-Clan zwar herzlich wenig mit den Linksdiktaturen in Managua, Caracas oder Havanna, dafür sind aber die handwerklichen Ähnlichkeiten besorgniserregend. Innerhalb der ersten Wochen seiner Amtszeit hat der Bolsonaro-Clan bereits einen Feldzug gegen regierungskritische Medien gestartet, die katholische Kirche als Feind ausgemacht und die Rechte der indigenen Ureinwohner beschnitten. Geht es in diesem Tempo weiter, sind in ein paar Jahren autokratische Verhältnisse in Brasilia zu erwarten.

Vor allem der Klimaschutz ist für Bolsonaro ein Ärgernis: Er will allen Warnungen von Umweltschützern zum Trotz Teile des Regenwaldes lieber für den Abbau von Rohstoffen und die Lebensmittelproduktion öffnen. Von Trump wird er kaum mahnende Worte zu diesem Thema hören. Stattdessen laufen die Söhne Bolsonaros wie ein kleiner Trump-Fanclub durch die USA. Sie tragen Baseball-Kappen mit der Aufschrift „Make Brasil great again“ (Mach Brasilien wieder groß). Vielleicht erfährt der Rest der Welt heute, was die Bolsonaros und Trumps dieser Welt damit genau meinen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019