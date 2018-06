Anzeige

Dagegen steht die Meuthen- und Weidel-Variante, national plus kapitalistisch. Aber die AfD ist nicht blöd. Sie trifft weder Grund- noch Einzelentscheidungen in diesen Fragen. Stattdessen rettet sich die Partei in die Strategie der Provokation. Siehe die „Großdemonstration“ in Berlin, siehe Alice Weidels „Messermänner“-Äußerung im Bundestag oder Alexander Gaulands aktuelle „Vogelschiss“-Entgleisung. Das alles sind selbstreflexive Manöver: Sie sollen für Schlagzeilen sorgen, die Partei kenntlich machen und zusammenschweißen. Um sich dafür Spielräume zu erhalten, vermeidet die Partei auch die Abgrenzung zu Rechtsextremen. Sie machen sich nun in der Jungen Alternative und in den ostdeutschen Landesverbänden immer breiter. Noch sind die AfD-Wähler mit dieser Art Klamauk zufrieden zu stellen. Freilich, ewig hält das nicht. Spätestens wenn die ersten fragen, was denn all die hochdotierten Bundes- und Landtagsabgeordneten für bessere Renten und gegen Mietwucher bewirkt haben, für ein gutes Gesundheitssystem und gerechte Steuern, und keine Antwort bekommen, wird das Echo dünner werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.06.2018