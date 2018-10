Rechter Terror gedeiht

Während Donald Trump gegen einen Flüchtlingstreck aus Mittelamerika und dessen imaginäre Gefahren hetzt, überziehen Personen, die mutmaßlich mit ihm sympathisieren, die USA mit Terror. Erst mit einer Serie von versuchten Briefbomben-Anschlägen gegen führende Demokraten. Dann mit dem Massaker an Juden. Der Präsident hat beide Taten nicht verübt oder in Auftrag gegeben. Aber er hat das Klima dafür geschaffen, in dem rechter Terror und Gewalt gedeihen können. Er hat auch nichts unternommen, den Waffenwahn in den USA unter Kontrolle zu bekommen.

Wie könnte es sonst sein, dass der mutmaßliche Täter trotz seiner einschlägig bekannten Ansichten, ungehindert 21 Waffen, darunter kriegstaugliches Gerät, in seinem Namen anhäufen und registrieren durfte? Statt nach der Metzelei in der Synagoge von Pittsburgh einen Moment innezuhalten und die eigene Rolle zu bedenken, macht Trump weiter, als ob nichts geschehen wäre.

Warum können offenkundig notwendige Änderungen, wie beim Waffenrecht, nicht auf den Weg gebracht werden? Die traurige Wahrheit lautet: Der Fisch stinkt vom Kopfe her. Präsident Trump lässt im Amt jeden Anstand vermissen und tut alles, die US-Gesellschaft zu polarisieren. Das ist keine politische Führung, sondern das Gegenteil davon. Die Amerikaner haben in knapp zwei Wochen die Chance, diesem Präsidenten ein Gegengewicht im Kongress entgegenzusetzen. Jemand der Rassismus und Antisemitismus verharmlost, und seine Opposition kriminalisiert, muss, so lange es noch geht, daran gehindert werden, noch mehr Schaden anzurichten.

Montag, 29.10.2018