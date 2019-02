Rechtzeitig aktiv werden!

Man sollte nicht vorschnell böse Absichten unterstellen. Aber in Mannheim sieht es schon sehr danach aus, dass die Bahn still und leise Fakten schaffen will, damit Züge künftig in noch größerer Zahl durch die Stadt rollen können. Die Instandsetzung eines zweiten Gleises auf der östlichen Riedbahn hat sie beim Regierungspräsidium bereits beantragt. Jetzt kündigt sie an, die ICE-Neubaustrecke nach Frankfurt und die Situation in Mannheim getrennt voneinander betrachten zu wollen. Mögliches Ziel dabei: die Neubaustrecke schnell zu verwirklichen und danach vor allem nachts viele Güterzüge über eine dann zweigleisige östliche Riedbahn zu schicken. Wenn es einmal soweit ist, dürfte es schwierig sein, etwas für den Lärmschutz zu erreichen.

Daher muss die Stadtspitze jetzt aktiv werden, bei Bahn und Bundesverkehrsministerium mit Nachdruck auf die Situation aufmerksam machen. Sicher, es ist eigentlich nicht Aufgabe der Stadt, sondern die von Bahn oder Ministerium, mit Gutachten Lärmschutzmöglichkeiten wie Tunnel oder Umfahrung zu prüfen. Doch die wachsweiche Stellungnahme der Bahn zur Anfrage dieser Zeitung gestern zeigt einmal mehr, dass da wohl nicht viel zu erwarten ist. Deshalb ist ein eigenes Gutachten nötig.

